A Sappada torna Dolomice, il festival di arrampicata su ghiaccio [FOTO& VIDEO]

Ritorna a Sappada da domani fino a domenica, nel suo secondo week end, Dolomice, il festival di arrampicata su ghiaccio che quest’anno è giunto alla sua seconda edizione. Si tratta di un fuori programma, dettato dalla grande partecipazione e richiesta di adesione nei suoi primi 3 giorni di evento, svoltisi lo scorso fine settimana. Accompagnati da 2 guide alpine, bambini e adulti, ai quali viene fornita anche l’attrezzatura, possono provare, gratuitamente, l’approccio all’ice-climmbing in una suggestiva parete ghiacciata della località montana “Abbiamo ricevuto molte richieste da parte dei nostri ospiti, di chi non ha potuto raggiungerci il week end passato e di chi vorrebbe ripetere l’esperienza, di replicare il festival – dichiara Fabrizio Piller Roner, presidente del Consorzio Sappada Dolomiti che organizza l’evento con il sostegno di PromoTurismo Fvg – e così, anche per cercare di arginare i danni dettati dalla decisione del governo di non aprire gli impianti di risalita, abbiamo deciso di investire altre risorse in Dolomice, e dare così ancora maggior appeal alla nostra proposta turistica”.

Info e prenotazioni 0435 469131