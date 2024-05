Maltempo Puglia: allagamenti a Bari, tanta sabbia del Sahara con la pioggia | FOTO

MeteoWeb

Era stata diramata l’allerta meteo per temporali oggi in Puglia e le previsioni sono state ampiamente rispettate. Piogge e temporali hanno colpito principalmente il centro della regione nel pomeriggio, scaricando 21mm a Bari, Giovinazzo, 17mm ad Altamura, 16mm a Bitetto, Castellana Grotte, 15mm a Molfetta, Valenzano. Insieme alla pioggia, è venuta giù tanta sabbia del Sahara che si trova in sospensione nel cielo del Sud Italia, rendendolo opaco e lattiginoso.

Le forti piogge hanno provocato disagi a Bari, dove si registrano allagamenti di sottopassi e scantinati e disagi alla circolazione stradale. Per diversi minuti sono stati chiusi al traffico veicolare i sottopassi di via Quintino Sella, di piazza Luigi di Savoia e di via La Rotella (fermata metro) per colpa della intensa pioggia che li ha allagati. Al lavoro cinque squadre dei Vigili del Fuoco in diverse zone della città per allagamenti di scantinati e abitazioni.

