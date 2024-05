Allerta Meteo, maltempo africano risale l’Italia: è allarme per lunedì e martedì

MeteoWeb

Sabato 18 maggio con ampie schiarite al Nord Italia e anche su buona parte del Centro, mentre al Sud risale una minacciosa nuvolosità africana carica di sabbia del Sahara, piogge e temporali. Come possiamo osservare dalle immagini satellitari, le nubi più compatte stanno interessando il mar Tirreno, tra la Sardegna, il Lazio e la Campania, e la Sicilia Sud/Orientale dove nell’agrigentino sono già in atto le prime piogge.

Da notare anche la densa nube di polvere desertica che sta inglobando con la propria atmosfera molto particolare un po’ tutto il Sud: anche laddove il cielo è sereno e sgombero da nubi, il sole viene totalmente oscurato dal pulviscolo sahariano in sospensione nell’atmosfera. Da notare anche la nebbia che avvolge il Golfo di Taranto: a Taranto la temperatura è ferma a +20°C in pieno giorno mentre fa caldo nel Cilento con picchi di +28°C anche nelle zone interne, e in quota.

Ancora più caldo nella Sicilia tirrenica con +33°C a Barcellona Pozzo di Gotto, +32°C a Santo Stefano di Camastra, +31°C a Capo d’Orlando, Sant’Agata di Militello e Termini Imerese, +30°C a Palermo, e valori oltre i +30°C anche nelle zone interne dell’isola. Molto fresco e umido, invece, nelle zone esposte al mar Jonio, come Catania e Messina ferme a +23°C, Taormina addirittura +22°C come la dirimpettaia Reggio Calabria.

Allerta Meteo: il maltempo di oggi e domani

E’ molto difficile prevedere in quali zone il maltempo colpirà in modo più intenso nelle prossime ore, come ogni qual volta le perturbazioni arrivano dall’Africa. E’ molto probabile che già oggi pomeriggio forti piogge interessino Lazio, Campania, Sicilia, Calabria e le zone interne di Puglia e Basilicata. Qualche temporale localmente intenso anche in Piemonte. Domani avremo forti temporali in Sardegna, con intensi nubifragi al mattino, in rapida estensione su Sicilia, Lazio e Campania in mattinata e sulla Toscana nel pomeriggio.

Allerta Meteo: grande preoccupazione per lunedì e martedì

Il maltempo risalirà poi verso il Nord Italia tra lunedì e martedì. Le ultime mappe sono molto preoccupanti, e prospettano piogge alluvionali su tutto il Centro/Nord. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli sono davvero terribili per Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma avremo piogge torrenziali anche in Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e zone interne dell’Abruzzo. Oltre alla pioggia, cadrà tantissima sabbia del Sahara. La situazione è estremamente pericolosa e ne parleremo in modo molto approfondito nei prossimi aggiornamenti di MeteoWeb.

