Maltempo Calabria, tanta neve tra Crotone e Catanzaro: lo spettacolo delle spiagge joniche imbiancate – FOTO

Dopo le eccezionali nevicate di ieri sulle coste ioniche del Salento, oggi lo spettacolo della neve in riva al mare si ripete sulle coste della Calabria, in particolare sulle quelle ioniche del Catanzarese. Dopo la clamorosa nevicata della notte a Reggio Calabria, l’ondata di gelo in arrivo dai Balcani ha imbiancato, dunque, anche le coste ioniche.

Nella gallery scorrevole in alto, le immagini delle località Simeri Mare, Sellia Marina, Botricello e Catanzaro Lido imbiancate. Raggiunta una temperatura minima di 0°C a Botricello, +2°C a Catanzaro Lido.

Anche la città di Catanzaro, dove la temperatura minima si è fermata a 0°C, ha ricevuto fiocchi di neve, ma non si sono registrati accumuli abbondanti. Minima di 0°C anche a Cosenza, mentre Crotone si è fermata a +1°C. Nel Parco Nazionale dell’Aspromonte le temperature minime sono scese fino a -7°C oggi, mentre nella Sila si sono spinte fino a -12°C.

