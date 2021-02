Maltempo Calabria: pioggia e nebbia preannunciano l’arrivo di neve e gelo

Piogge e nebbia in Calabria preannunciano l’arrivo della perturbazione che dovrebbe portare, dal tardo pomeriggio, neve e gelo anche a bassa quota: la colonnina di mercurio sta scendendo dalla scorsa notte e dovrebbe assestarsi fin sotto lo zero già a quote collinari, con record di freddo nelle zone interne e montane. Nelle zone di montagna e in Sila in particolare al momento si segnalano nebbia e temperature molto rigide, a tratti anche pioggia mista a neve, ma nelle prossime ore inizierà l’irruzione polare come descritto nelle previsioni:

