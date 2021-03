Morto bidello nel Napoletano dopo la prima dose di vaccino AstraZeneca: sequestrata la salma

Sequestrata dai pm partenopei la salma di un bidello morto nel Napoletano poco dopo avere ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca: Vincenzo Russo, che lavorava presso la scuola Viviani di Casalnuovo, aveva ricevuto l’inoculazione lunedì scorso alla Mostra d’Oltremare, ieri il decesso dopo un ricovero nella clinica di Acerra “Villa dei Fiori”.

Come per l’insegnante 62enne deceduta la scorsa settimana dopo la vaccinazione, anche in questo caso si cercherà di capire se esistono correlazioni tra la morte e la somministrazione della dose.

Gli agenti del commissariato di Acerra hanno proceduto al sequestro dopo la denuncia dei parenti di Russo.

Nel caso dell’insegnante, l’autopsia ha escluso la correlazione, attribuendo la causa della morte a un’occlusione intestinale.