Marte, nuovo successo per Mars Helicopter: anche il 3° volo di Ingenuity entra nella storia

Mars Helicopter ha effettuato con successo il suo terzo volo su Marte.

“Terzo volo nei libri di storia. Il nostro Mars Helicopter continua a stabilire record, volando sempre più veloce e lontano. L’elicottero spaziale sta dimostrando capacità cruciali che potrebbero consentire l’aggiunta di una dimensione aerea alle future missioni su Marte e oltre“, ha spiegato in un tweet il JPL della NASA.

Il team di Ingenuity ha programmato il decollo per questa mattina ora italiana ed i dati sono giunti sulla Terra a partire dalle 16:15 circa: il drone-elicottero si è alzato a circa 5 metri dalla superficie del cratere Jezero di Marte, si è spostato per un totale di 100 metri ed è rimasto in volo per 80 secondi.

I primi due voli di Ingenuity non sono stati particolarmente complessi: durante il suo primo volo rivoluzionario, avvenuto il 19 aprile, Ingenuity è andato su e giù, ha raggiunto un’altitudine massima di circa 3 metri ed è rimasto in volo per 39,1 secondi. Il 22 aprile l’elicottero a energia solare è rimasto in volo per quasi 52 secondi, ha raggiunto un’altezza di oltre 5 metri e si è spostato lateralmente per un totale di 4 metri.

Durante quel secondo volo, Ingenuity ha scattato una foto della superficie del cratere Jezero e delle tracce lasciate dal suo partner molto più grande, il rover Perseverance della NASA, “la prima immagine a colori della superficie marziana scattata da un veicolo aereo mentre era in volo“, hanno precisato i funzionari della NASA. Anche Ingenuity ha scattato foto durante il suo primo decollo, ma solo con la sua fotocamera di navigazione, in bianco e nero.

Ingenuity è una dimostrazione tecnologica progettata per appurare che i veicoli aerei possono operare su Marte. Una campagna di volo di successo potrebbe aprire i cieli del Pianeta Rosso a un’ampia esplorazione.

L’elicottero è atterrato con Perseverance il 18 febbraio ed è stato rilasciato dal rover il 3 aprile per prepararsi alla sua campagna di volo di un mese, che terminerà all’inizio di maggio. Il team di Ingenuity mira a realizzare un totale di 5 voli durante il periodo, ognuno più ambizioso del precedente.