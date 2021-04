Regno Unito: oggi la regina Elisabetta compie 95 anni, nessun evento in programma

Nessuna celebrazione o evento pubblico è in programma per quello che è il primo compleanno della regina Elisabetta senza il principe Filippo, morto lo scorso 9 aprile all’età di 99 anni. La Casa reale sta osservando due settimane di lutto.

nel giorno in cui la sovrana compie 95 anni non ci saranno i colpi a salve alla Torre di Londra, né a Hyde Park. Inoltre, causa restrizioni introdotte per la pandemia da Covid-19, la regina non potrà riunirsi con i familiari, che le faranno visita a turno. Non è ancora noto se le tradizionali celebrazioni previste per il secondo sabato di giugno avranno luogo.