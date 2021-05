Funivia precipitata sul Mottarone, morte 14 persone, tra cui due bambini: i nomi delle vittime

Oggi un grave incidente ha scosso il Piemonte e l’Italia intera: la funivia che collega Stresa con il Mottarone è precipitata. Nell’incidente sono morte 14 persone, tra cui due bambini. All’interno della cabina, vi erano 15 persone: l’unico sopravvissuto è un bambino di circa 5 anni, che si trova all’ospedale Regina Margherita. Le sue condizioni sono molto critiche: ha riportato trauma cranico, toracico-addominale e fratture agli arti inferiori ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la stabilizzazione di queste ultime.

La tragedia ha colpito quattro famiglie, due residenti in Lombardia, una in Emilia Romagna e una in Calabria. In particolare, una famiglia residente a Pavia era di origini israeliane. Ecco la lista con i nomi di 12 delle 14 vittime:

Biran Amit , nato in Israele il 2 febbraio 1991 e residente a Pavia

Peleg Tal , nato in Israele il 13 agosto 1994 e residente a Pavia

Biran Tom , nato a Pavia il 16 marzo 2019 e residente a Pavia

Shahaisavandi Mohammadreza , nato in Iran il 25 agosto 1998, residente a Diamante (Cosenza)

Cosentino Serena , nata a Belvedere Marittimo (Cosenza) il 4 maggio del 1994 e residente a Diamante

Malnati Silvia , nata a Varese il 7 luglio del 1994, residente a Varese

Merlo Alessandro , nato a Varese il 13 aprile del 1992, residente a Varese

Cohen Konisky Barbara , nata in Israele l' 11 febbraio del 1950

Cohen Itshak , nato in Israele il 17 novembre 1939

Gasparro Angelo Vito , nato a Bari il 24 aprile 1976, residente a Castel San Giovanni (Piacenza)

Pistolato Roberta , nata a Bari il 23 maggio del 1981, residente a Castel San Giovanni (Piacenza)

Zorloni Vittorio nato a Seregno, Milano, l'8 settembre del 1966, residente a Vedano Olona (Varese).

Roberta Pistolato, 40 anni proprio oggi, e Angelo Vito Gasparro, 45 erano coniugi residenti nel Piacentino, entrambi originari di Bari. La coppia, residente da tempo a Castelsangiovanni, si trovava in gita al lago Maggiore per festeggiare il compleanno di lei. La famiglia in Puglia pero’ non ha piu’ avuto sue notizie dalle 11, quando la 40enne ha inviato alla sorella l’ultimo sms: “Stiamo salendo in funivia”. Roberta era fresca di studi in Medicina e lavorava come guardia medica alla Asl di Piacenza.