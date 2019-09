Ala-Tey è la “Atlantide russa”: una necropoli di donne che svela antichi tesori archeologici solo per poche settimane all’anno [FOTO]

In molti hanno sostenuto di aver trovato la leggendaria (e secondo alcuni, anche inventata) Atlantide. Molte terre, emerse o sommerse, sono state indicate come la città perduta, ma nessuna corrispondeva realmente. Un’isola in un bacino idrico nel sud della Siberia, tuttavia, può sostenere almeno di agire come Atlantide, emergendo dall’acqua per esporre reperti e tesori risalenti all’Età del Bronzo, che poi vengono di nuovo sommersi. L’isola di Ala-Tey e le sue tombe in pietra sono state chiuse e inalterate dall’epoca di Gengis Khan e il tempo che trascorrono in superficie è troppo poco affinché gli archeologi riescano a rimuovere correttamente i loro contenuti prima che ritornino negli abissi. Tutto questo è la necropoli di Ala-Tey, conosciuta anche come la “Atlantide russa”, nella repubblica di Tuva.

“Siamo incredibilmente fortunati ad aver trovato queste tombe di ricchi nomadi Hun che non sono state alterate da profanatori di tombe. Abbiamo scoperto 110 tombe nel luogo di sepoltura di Ala-Tey, che solitamente si trova 15 metri sott’acqua”, ha affermato la Dott.ssa Marina Kilunovskaya del Saint Petersburg Institute of Material History Culture che guida la Tuva Archeological Expedition nella necropoli di Ala-Tey. L’esperta descrive i reperti trovati nelle tombe e gli insoliti oggetti e indumenti ritrovati con i resti umani in un articolo del settembre 2018, pubblicato su Asian Archeology.

Recentemente, The Siberian Times ha sottolineato l’urgenza di scavare il più possibile prima che la necropoli sparisca di nuovo sotto l’acqua. Ala-Tey, infatti, si trova nel cosiddetto Sayan Sea, che in realtà è una grande riserva prodotta dallo sbarramento della diga di Sayano-Shushenskaya. È la 9ª centrale idroelettrica più grande del mondo. La sua costruzione è iniziata 1963 e l’impianto è stato pienamente operativo dal dicembre del 1985. L’isola di Ala-Tey, nonostante sia vicina alla riva, è accessibile solo dalla metà di maggio fino alla fine di giugno, quando le piene primaverili la fanno affondare fino all’anno successivo.

Quando l’Atlantide russa è fuori dall’acqua, Kilunovskaya e il suo team aprono velocemente le tombe, i cui sigilli hanno preservato il contenuto e sono così forti da permettere una naturale mummificazione dei corpi. Una delle tombe conteneva una giovane donna ben vestita con una gonna di seta con una cintura e una preziosa fibbia che potrebbe significare che era una principessa al tempo degli Hun. Secondo Kilunovskaya, questo indica la grandissima considerazione che gli Hun dell’Asia centrale e dell’Europa orientale avevano per le loro donne. “Gli Hun apprezzavano le donne. Non era un matriarcato, ma le donne – madri e artigiane esperte – erano trattate con grande rispetto. Per i nomadi, una cintura era una parte estremamente importante del loro abbigliamento, che indicava ricchezza e rango sociale. Non usavano tasche, quindi tutti gli elementi chiave della vita quotidiana dovevano essere appesi alle cinture, che nel caso delle donne Hun erano finemente decorate”, ha affermato l’esperta. Altri oggetti nelle tombe, come specchi, seta, monete, vasellame, provenivano dalla Cina e risalgono alla dinastia Han dal 206 a.C. al 220 d.C.. Sono state trovate anche fibbie di cinture in bronzo, armi in pietra e coltelli di metallo.

Poiché la centrale è pienamente operativa, ogni giugno, quando la neve invernale si scioglie, Ala-Tey sparisce sotto l’acqua. Il rilascio dell’acqua inizia solo a novembre e Ala-Tey non riappare fino a maggio. Le acque stanno aumentando di anno in anno a causa dei cambiamenti climatici e l’isola potrebbe sparire per sempre. Dall’altro lato, si discute delle preoccupazioni sulla sicurezza e sul futuro della diga, con l’idea di una possibile distruzione che viene presa in considerazione. Questo potrebbe lasciare Ala-Tey esposta per sempre, ma questa possibilità è ancora molto lontana. Uno dei benefici dell’annuale “immersione” è che le acque aiutano a rimuovere gli strati di sporco dalle tombe, semplificando un po’ il lavoro degli archeologi.

Recentemente, in una delle tombe, è stato scoperto un “iPhone” di oltre 2.000 anni fa, secondo la definizione che ne hanno dato gli archeologi. Lo scorso anno, è stata scoperta una donna mummificata di 2.000 anni fa, che è stata chiamata “Sleeping Beauty”. Il mare artificiale ha aiutato a scoprire la tomba e l’acqua ha lavato via gli spessi strati di terreno che la ricoprivano. Prima si riteneva fosse stata una sacerdotessa, ma ora si crede che lavorasse la pelle. Inoltre, è stata scoperta una seconda donna che era una tessitrice, sepolta con il suo fuso di legno contenuto all’interno di un cestino del cucito.

Insomma, un sito ricco di tesori archeologici che periodicamente vengono alla luce. Tuttavia, si prevede che questo bacino idrico artificiale un giorno spazzerà via tutte le tracce dell’antico sito e dei suoi preziosi reperti.