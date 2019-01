Allerta Meteo, il Ciclone Polare si è spostato sullo Jonio: adesso arriva più freddo, altre 24 ore di forte maltempo e neve al Sud [MAPPE]

1 /29 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Il Ciclone Polare continua a colpire il Sud Italia: nella notte s’è spostato sul mar Jonio ed è risalito agli attuali 989hPa, un valore di bassa pressione ancora considerevole ma superiore al picco massimo toccato ieri tra Sardegna e Sicilia di 980hPa. Il maltempo sta colpendo tutto il Centro/Sud con abbondanti nevicate sull’Appennino fino a bassa quota. La Regione più colpita è stata fin qui la Basilicata, con grandi nevicate oltre i 500–600 metri di quota, mentre su Puglia e Calabria è caduta molta pioggia con picchi di 80mm tra ieri e stamattina. Ma con lo spostamento del Ciclone sul mar Jonio, le temperature diminuiranno sensibilmente e la quota neve si abbasserà su tutte le Regioni, come possiamo osservare dalle mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo.

Nel pomeriggio/sera avremo abbondanti nevicate su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata fino ai 300 metri di quota, mentre nella prossima notte si verificheranno i fenomeni più intensi su Calabria e Sicilia con abbondanti nevicate nei settori tirrenici a partire dai 500 metri di altitudine.

Soltanto nel pomeriggio di domani, Sabato 26 Gennaio, le condizioni meteo miglioreranno in modo lento e graduale con le ultime precipitazioni residue nelle zone interne della Basilicata e nello Stretto di Messina, tra Aspromonte e Peloritani. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

