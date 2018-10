Allerta Meteo, Mediterraneo in balia del maltempo: nel weekend importanti nevicate, una tempesta di vento, violenti temporali e sabbia in arrivo dal Sahara [MAPPE e DETTAGLI]

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Un modello molto attivo domina l’Europa meridionale e supporterà condizioni meteo molto dinamiche, con alcune aree minacciate da fenomeni intensi, come piogge torrenziali e forti venti. In particolare, assisteremo a:

Piogge torrenzial i sulle Alpi meridionali, parti degli Appennini e delle Alpi Dinariche.

i sulle Alpi meridionali, parti degli Appennini e delle Alpi Dinariche. Violenti temporali sull’area settentrionale del Mediterraneo, incluso il Mar Ligure e le aree dell’Adriatico settentrionale.

sull’area settentrionale del Mediterraneo, incluso il Mar Ligure e le aree dell’Adriatico settentrionale. Una tempesta di Scirocco e onde alte su parti del Mediterraneo centrale e settentrionale.

e su parti del Mediterraneo centrale e settentrionale. Sabbia del Sahara verso le Alpi con i forti venti di Scirocco.

verso le Alpi con i forti venti di Scirocco. Intense nevicate sulle Alpi.

sulle Alpi. Neve su parti della Penisola Iberica e dei Pirenei.

su parti della Penisola Iberica e dei Pirenei. Caldo eccezionale fuori stagione per l’Europa sudorientale.

Il Vecchio Continente è dominato da una grande depressione sull’Europa sudoccidentale e da una dorsale in rafforzamento sull’Europa orientale. Tra le due si è creata una forte zona baroclina, sul Mediterraneo centrale e settentrionale. Al di sotto della grande goccia fredda, si svilupperà una serie di basse pressioni. Due di esse si formeranno in rapida successione. La prima sull’estremo occidente del Mediterraneo e sulla Spagna sudorientale nella serata di oggi, 27 ottobre, che si muoverà verso la Francia meridionale nella serata di domani. Una nuova bassa pressione si formerà sulla costa dell’Algeria nella mattina di lunedì 29 ottobre: si rafforzerà rapidamente (fino a meno di 990hPa) e si muoverà verso nord in direzione del Mar Ligure. Irromperà poi anche sull’Europa centrale, rafforzandosi ulteriormente.

Piogge torrenziali e alluvioni su Alpi e Mediterraneo settentrionale

In risposta a queste basse pressioni, forti venti di Ostro e Scirocco si svilupperanno sul Mediterraneo centrale e settentrionale (su Mar Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico). Questi venti porteranno aria calda e molto umida verso le Alpi. Con la combinazione di precipitazioni orografiche e convettive, saranno localmente possibili oltre 300-500 mm di pioggia sulle Alpi meridionali, su parti degli Appennini e sulle Alpi Dinariche fino alla sera di lunedì 29. Attese anche pericolose alluvioni.

Pesanti nevicate sulle elevazioni maggiori delle Alpi

Attese importanti nevicate sulle elevazioni maggiori delle Alpi centrali e meridionali, causate dai forti venti meridionali che portano una massa d’aria molto umida. D’altra parte, sul settore settentrionale delle basse pressioni, i venti da nord produrranno l’effetto stau sulle Alpi settentrionali e occidentali, con un limite della neve più basso rispetto al lato meridionale della catena montuosa.

Violenti temporali

La bassa pressione sarà circondata da una forte corrente a getto, con venti meridionali di 30-40 m/s a 500hPa diffusi sul Mediterraneo centrale e settentrionale che si combineranno con i forti venti superficiali. Inoltre, sull’area si accumulerà un’instabilità da moderata a forte con indici CAPE di 1000-3000 J/Kg. L’ambiente sarà favorevole per numerosi temporali. La minaccia principale saranno le piogge torrenziali, in particolare sulla Liguria e sull’Adriatico settentrionale. Inoltre, con la presenza di un forte shear del vento, la minaccia di tornado assumerà una certa importanza.

Intensa tempesta di vento e onde alte nel Mediterraneo

I venti di Scirocco raggiungeranno livelli elevati su alcune parti del Tirreno e sull’Adriatico. Attese raffiche fino a 90-120 km/h. Inoltre, previsto un forte Maestrale sul Mediterraneo nordoccidentale e sulle Baleari domani, 28 ottobre. Onde di 4-6 metri di altezza sono attese su parti del Mediterraneo occidentale, sul Tirreno e sull’Adriatico tra domenica 28 e lunedì 29.

Sabbia del Sahara sul Mediterraneo

I forti venti meridionali porteranno anche grandi quantità di sabbia dal Sahara e dall’Africa settentrionale. Nel weekend e all’inizio della prossima settimana è attesa un’importante avvezione di sabbia che si sposterà sul Mediterraneo centrale nella giornata di lunedì.

Situazione esplosiva, dunque, sulla metà meridionale dell’Europa. MeteoWeb continuerà a seguirne l’evoluzione e a tenervi informati con aggiornamenti e approfondimenti. Intanto, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: