Allerta Meteo, Ottobre inizia con un nuovo ciclone sull’Italia: piogge e temporali in tutto il Paese [MAPPE e DETTAGLI]

Allerta Meteo – Ottobre inizia con una nuova ondata di maltempo sull’Italia, un altro ciclone che sprofonderà nelle prossime ore sul mar Tirreno alimentando piogge e temporali per tutta la settimana su gran parte del Paese e in modo particolare al Sud. Intanto oggi è tornata la neve sulle Alpi e abbiamo forti piogge sulle Regioni tirreniche, dalla Toscana alla Campania con locali nubifragi da Empoli e Pontedera fino a Nord di Napoli dove tra Mugnano, Calvizzano e Casandrino si segnalano pesanti allagamenti, passando per Roma dove piove in modo intenso con +20°C. Fa decisamente più freddo al Nord, con Milano e Torino ferme a +14°C in pieno giorno, al Nord/Est abbiamo addirittura Udine, Trento e Pordenone a +13°C. Situazione molto diversa al Sud dove abbiamo ancora cieli sereni e temperature di +27/+28°C nelle zone joniche di Calabria e Sicilia, che nei prossimi giorni saranno le più colpite dal maltempo.

Il ciclone in arrivo sul mar Tirreno, infatti, isolerà una goccia fredda proprio nel cuore del Mediterraneo: il maltempo da domani raggiungerà il Sud facendo crollare le temperature e provocando intensi temporali che persisteranno poi per tutta la settimana nelle Regioni meridionali e soprattutto in quelle joniche e adriatiche dove avremo piogge torrenziali.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: