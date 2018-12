Allerta Meteo, sarà una Notte di San Silvestro da lupi al Sud: CICLONE sullo Jonio, BUFERE DI NEVE fino a quote collinari [MAPPE]

1 /23 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Sarà una Notte di San Silvestro pesantemente condizionata dal maltempo al Centro/Sud Italia, nelle Regioni Adriatiche e meridionali. In modo particolare su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e zone interne della Campania. Proprio nelle Regioni meridionali è arrivato il freddo con temperature minime che già stamattina sono piombate ad appena -2°C a L’Aquila, 0°C a Potenza, Latina e Frosinone, +1°C a Cosenza, +2°C a Campobasso, +4°C a Roma, Vibo Valentia, +5°C a Catanzaro, Benevento e Avellino, +6°C a Bari, Catania, Pescara, Foggia, Brindisi e Barletta, +7°C a Lecce e Taranto, +8°C a Napoli, Reggio Calabria e Termoli, +9°C a Salerno, Messina e Agrigento. Più miti i valori della Sicilia occidentale, dove il freddo non è ancora arrivato e le minime sono rimaste a ben +10°C a Palermo e +13°C a Trapani. Il freddo arrivato non è certo eccezionale o particolarmente significativo: si tratta semplicemente della norma per questo periodo dell’anno. Ma nelle prossime ore le temperature diminuiranno ulteriormente e proprio durante la Notte di San Silvestro si scateneranno vere e proprie tormente di neve fino a bassa quota, con la complicità di un ciclone sul mar Jonio che alimenterà forte maltempo (vedi mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery in alto a corredo dell’articolo).

La neve cadrà abbondante tra Abruzzo e Molise, a partire dai 300–400 metri di altitudine. Nevicherà anche tra Puglia, Campania e Basilicata oltre i 500 metri di quota. Si imbiancheranno tutte le principali città appenniniche (L’Aquila, Campobasso e Potenza). Ma le precipitazioni più abbondanti saranno all’estremo Sud, in Calabria e Sicilia, le Regioni più esposte alla circolazione ciclonica posizionata sul mar Jonio. I forti venti settentrionali determineranno abbondanti precipitazioni che si riveleranno nevose oltre i 500–600 metri di altitudine su Pollino, Sila, Serre, Aspromonte, Peloritani, Nebrodi, Madonie e sull’Etna. Nevicherà anche sui rilievi della Sicilia occidentale, sul Bosco della Ficuzza e sui Monti Sicani. Le nevicate più intense e abbondanti interesseranno la Sila, l’Aspromonte e l’Etna dove avremo accumuli di circa 40cm di neve fresca intorno ai 1.000 metri di altitudine e di circa 20cm di neve fresca in collina, sui 700–800 metri di quota. La neve scenderà comunque intorno ai 500–600 metri con accumuli più sottili.

Ultime precipitazioni residue nella mattinata di domani, Capodanno 2019: nel pomeriggio si faranno strada più ampie schiarite e il tempo volgerà al bello, seppur solo per una breve tregua di qualche ora.

Tutto un altro clima al Nord, dove il vento di foehn che ieri ha flagellato l’area alpina provocando gravi danni, continua a far lievitare le temperature. A Chiavenna (Sondrio), vicino il confine con la Svizzera, la temperatura ha già superato i +18°C dopo una minima incredibile di +13°C: siamo oltre 15°C sopra le medie del periodo! Anche in città abbiamo +16°C a Merano, +15°C a Genova e Savona, +14°C a Cuneo, +12°C a Bergamo e Varese, +11°C a Milano e Como, +10°C a Torino e Aosta. Splende il sole e il clima rimarrà mite e soleggiato anche a Capodanno e soprattutto dopodomani, Mercoledì 2 Gennaio, quando le massime con un forte foehn risaliranno ad oltre +20°C sia sulle Alpi che in pianura Padana.

Insomma, avremo una Notte di San Silvestro e un Capodanno con l’Italia letteralmente capovolta: freddo e maltempo al Sud, sole e caldo al Nord (eccezion fatta per la nebbia da inversione che mantiene l’aria molto fredda nella bassa pianura tra Veneto meridionale, Lombardia orientale ed Emilia Romagna settentrionale). Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play