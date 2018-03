Allerta Meteo Italia, Vigilia di Pasqua tra il caldo anomalo del Sud e il forte maltempo in arrivo da Ovest [LIVE]

1 /32 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Italia divisa in due nella Vigilia di Pasqua, con caldo anomalo al Sud e soprattutto in Calabria dove abbiamo +29°C a Torano Castello, +28°C a Luzzi, +26°C a Cosenza, Bisignano e Cerzeto, +25°C a Tropea, Rosarno, Rizziconi e Augusta, +24°C a Foggia, +23°C a Siracusa e Paola, +22°C a Barletta, Lamezia Terme, Noto e Amantea, +21°C a Bari, Reggio Calabria, Lecce, Brindisi e Termoli, +20°C a Pescara, Crotone e Vibo Valentia. Le temperature stanno invece diminuendo in Sardegna e nei settori tirrenici, con +10°C a Oristano, +12°C a Sassari, +14°C a Roma, +15°C a Napoli, +17°C a Cagliari, +19°C a Palermo. Anche al Nord le temperature sono in netto calo rispetto al caldo anomalo di ieri. Da Ovest arriva il maltempo con un ciclone proveniente dall’oceano Atlantico già a ridosso della Sardegna e forti piogge che da ieri sera insistono sull’area Alpina, soprattutto al Nord/Est, e nelle Regioni centrali tirreniche. Fenomeni che si intensificheranno ulteriormente nelle prossime ore, in modo particolare nel pomeriggio odierno, con una coda di maltempo anche domani, nella Domenica di Pasqua (eloquenti le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo a corredo dell’articolo). Confermato il deciso miglioramento di Pasquetta, anche nelle zone del Centro/Sud che avranno una Pasqua all’insegna dell’instabilità. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: