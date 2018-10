Allerta Meteo, la goccia fredda innesca un ciclone nel basso Tirreno: forte maltempo fino all’alba di Mercoledì al Sud, poi torna il caldo

1 /16 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – La goccia fredda che arriva dai Balcani e sta facendo crollare le temperature in tutt’Italia con piogge, torrenziali, furiose grandinate e violenti temporali, oggi pomeriggio raggiungerà il mar Tirreno dove innescherà un piccolo vortice ciclonico che poi continuerà ad alimentare maltempo per altre 36 ore nelle Regioni del Sud Italia. Il ciclone attraverserà lo Stretto di Messina e si porterà sul mar Jonio, provocando forti venti ciclonici e scatenando piogge torrenziali soprattutto tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale jonica dove avremo abbondanti precipitazioni con picchi di oltre 200mm di pioggia. La situazione è già critica in Abruzzo, dove a Pescara continua a diluviare senza sosta e da ieri sera sono già caduti 150mm di pioggia. La temperatura si mantiene ferma a +10°C sulla costa. Attenzione, nelle prossime ore, soprattutto in Puglia tra oggi pomeriggio e domani mattina: sarà la Regione più colpita dai fenomeni estremi.

Con l’allontanamento del ciclone sullo Jonio, domani – Martedì 23 Ottobre – il maltempo si concentrerà nella Sicilia tirrenica con forti piogge su Palermo, e nella Calabria jonica. Attenzione ai forti venti di grecale: soffieranno impetuosi con raffiche fino a 80km/h lungo le zone joniche di Calabria e Sicilia, appunto, ma anche in Campania.

Dopodomani, Mercoledì 24 Ottobre, le condizioni meteo miglioreranno rapidamente in tutto il Sud: soltanto nelle prime ore del mattino avremo le ultime piogge residue nel basso Tirreno, tra Sicilia e Stretto di Messina, ma le nuvole lasceranno spazio ad ampie schiarite già nel corso della mattinata. Le temperature aumenteranno sensibilmente, e inizierà una nuova fase di caldo anomalo destinata a durare fino alla fine del mese. Nel weekend, invece, un nuovo peggioramento di tipico stampo autunnale colpirà il Nord, ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

