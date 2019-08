Allerta Meteo, incubo maltempo sul primo weekend di Agosto: attenzione ai fenomeni estremi anche al Centro/Sud

Allerta Meteo – Incubo maltempo sull’Italia anche nel primo weekend di Agosto: i fenomeni estremi che hanno colpito pesantemente la Penisola nel mese di Luglio appena concluso, provocando almeno 7 morti e centinaia di feriti per le grandinate devastanti e i numerosi tornado, si ripetono ancora in queste ore con violenti temporali in atto in queste ore in Lombardia dove la temperatura è crollata in poche ore dai +30°C di stamattina agli attuali +15°C di moltissime località comprese tra Varese, Como, Milano e Bergamo. Addirittura in provincia di Como alcune località sono ad appena +14°C in pieno giorno. Spiccano, tra i dati pluviometrici, i 70mm di pioggia caduti a Mapello e i 69mm di Rovate di Carnago. Disagi anche a Milano città.

Al Sud, invece, fa molto caldo: la temperatura ha raggiunto +40°C a Partinico, Asuni, Sanluri, Barumini e Guspini, +39°C a Cosenza, Trapani, Samnugheo e Arzachena, +38°C a Siracusa, Caltagirone, Calatafimi, Carbonia, Oristano, Iglesias, Dorgali e Villasor, +37°C ad Augusta, +36°C a Foggia e Olbia, +35°C a Palermo, Catania, Reggio Calabria e Lecce. Sbalzi termici notevolissimi in queste ore tra la Lombardia colpita dai temporali e l’ondata di calore del Sud, con differenze di oltre 25°C a poco più di mille chilometri di distanza.

Nel weekend le temperature diminuiranno in tutt’Italia, anche al Sud, già da domani, Sabato 3 Agosto. Eloquenti le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo: domani irromperà il maestrale con forti raffiche di vento in tutto il Sud e temperature in calo, con piogge e temporali soprattutto in Abruzzo, Molise, sull’Appennino meridionale e nella Calabria tirrenica. Al Nord, invece, i temporali più forti saranno oggi nel pomeriggio/sera. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

