Cambiamenti climatici: l’Alaska si scioglie, si sta riscaldando due volte più velocemente della media globale [GALLERY]

I cambiamenti climatici sono un problema sempre più grave e gli effetti sono evidenti e stanno influenzando l’ecosistema dell’intero pianeta. Le immagini del reportage mostrano una veduta aerea di tundra e laghi lacustri permafrost vicino al villaggio Yupik Eskimo di Quinhagak sul delta dello Yukon in Alaska. Secondo gli scienziati, l’Alaska si sta riscaldando due volte più velocemente della media globale, con temperature in febbraio e marzo in frantumi. Ecco la Gallery.