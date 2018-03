1 /56 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il 19 marzo è Festa del Papà, nel ricordi di San Giuseppe, padre putativo di Gesù Cristo.

E’ considerato patrono dei padri di famiglia, come sublime modello di vigilanza e provvidenza.

Il 19 marzo è quindi una buona occasione per esprimere affetto e riconoscenza verso la propria figura paterna ma anche per fare gli auguri di buon onomastico a tutti coloro che si chiamano Giuseppe (o Giuseppina)! Per l’occasione proponiamo quindi una gallery di immagini (in alto), una selezione di video e frasi (link in basso).