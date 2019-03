Emergenza inondazioni negli USA dopo il “ciclone bomba”: un ponte spazzato via in Nebraska, esondazioni, crolli di argini e dighe [FOTO]

1 /16 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Importanti esondazioni di fiumi e molteplici crolli di argini e dighe continuano ad innescare evacuazioni e chiusure di strade in molte aree degli Stati Uniti centro-settentrionali, come potrete vedere nelle foto contenute nella gallery a corredo dell’articolo. Particolarmente delicata la situazione in Nebraska, dove la Polizia di Stato ha riportato che un ponte che attraversa il fiume Elkhorn, a ovest di Omaha, è stato spazzato via dalla furia dell’acqua nelle ultime ore, lasciando molte persone bloccate, secondo quanto riferito dal Servizio Meteorologico Nazionale di Omaha.

I residenti dell’area intorno Valley, sempre in Nebraska, sono stati esortati ad evacuare immediatamente dopo il crollo di parti della diga Union Dike sul fiume Platte. Le inondazioni risultanti potrebbero colpire principalmente le aree rurali del contee di Sarpy e Saunders.

Il Nebraska è appena uscito dal “ciclone bomba” che negli ultimi giorni ha prodotto condizioni di blizzard nei settori occidentali dello stato e forti inondazioni in quelli orientali. Molte strade rimangono schiuse al traffico, secondo il Nebraska Department of Transportation, inclusa la circolazione vicino al fiume Missouri da circa 80km a sud di Omaha fino a St. Joseph in Missouri, interrotta a causa dell’innalzamento dei livelli del fiume. Il fiume ha rotto un argine nei pressi di La Platte nella contea di Sarpy.

Nonostante sia attesa una pausa da importanti tempeste nell’area, nei prossimi giorni le esondazioni dei fiumi resteranno una grande preoccupazione per gli Stati Uniti centro-settentrionali. In Wisconsin è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa delle inondazioni portate dalle piogge e dal rapido scioglimento della neve. “Con l’inevitabile scioglimento della neve e i grandi fiumi già ingrossati dalle recenti tempeste, è probabile un evento di inondazioni di lunga durata per molte comunità lungo il Mississippi e altri fiumi in questa primavera”, ha dichiarato Alex Sosnowski, meteorologo di AccuWeather.