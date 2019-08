Al via la prima edizione di Lake Como Waves

Nell’affascinante cornice di Villa Erba a Cernobbio sabato 7 settembreprende il via Lake Como Waves – correnti d’acqua, una giornata a ingresso libero, aperta a tutti: intrattenimento, confronti e riflessioni per celebrare l’acqua, elemento identitario del territorio lariano. La manifestazione, nuovo progetto culturale ideato da OLO Creative Farme prodotto da Villa Erba S.p.A. grazie al Comune di Cernobbiomain partner dell’iniziativa e con il contributo di Intesa Sanpaolo, vuole dare una nuova “forma” all’acqua portandone una diversa visione, fruibile a tutti – grandi e piccoli, in un luogo iconico e incantevole. Risorsa spontanea, fonte di vita e di sviluppo: in questa giornata, sarà possibile ritrovare la consapevolezza, spesso perduta, del più importante degli elementi, l’acqua.

Dalle 14.30 all’1.00 del mattino l’acqua sarà la protagonista indiscussa, declinata nelle sue molteplici forme: spettacoli, musica, laboratori creativi, conversazioni, mostre, installazioni interattive e multimedialianimeranno le sale al piano terra della Villa storica e la darsena con un innovativo palcosull’acquae il magnifico parco secolare affacciato sul lago, offrendo ai visitatori un’esperienza unica. Un viaggio immersivo (sonoro e visivo) che incanterà lo spettatore portandolo, nel contempo, a riflettere su temi di grande rilevanza come la sostenibilità, l’ambiente, l’energia, il paesaggio e il benessere mentale e fisico.

La manifestazione si inserisce nel progetto “La Cultura per Villa Erba”, il programma culturale inaugurato quest’anno dal prestigioso polo espositivo e congressuale noto a livello internazionale, che comprende la dimora storica di Luchino Visconti e il moderno centro congressi progettato dall’architetto Mario Bellini.

Intrecciando bellezza paesaggistica, innovazione e tradizione Villa Erba si apre al territorio con eventi culturali di indiscussaqualità per creare occasioni di condivisione, inclusione e valorizzazione di un luogo e di un patrimonio comuni.

Il programma propone un susseguirsi “no stop” di eventi (per alcuni è richiesta la prenotazione tramite EventBrite) rivolti ad un pubblico trasversale di adulti, ragazzi e bambini accomunati dalla curiosità di voler vivere una giornata diversa, divertente ed educativa allo stesso tempo e con l’ambizione di lasciare al pubblico qualche spunto di riflessione sull’inestimabile valore che ha l’acqua nella vita di tutti noi.

Entrando nel vivo del programma, la Sala Feste al piano terra della Villa storica ospiterà la sezione “dialoghi d’acqua”, moderati dal giornalista Alessandro Ronchi, conversazioni che analizzano il tema da svariati punti di vista. Il primo incontro è con il fotografo Pietro Formise il biologoEmilio Mancuso: un viaggio nel mondo marino attraverso le forme, i colori, le luci e i comportamenti delle creature acquatiche. Segue Francesco Memo, responsabile della Direzione Comunicazione alla Centrale dell’Acqua di Milano MM Spa e Docente di Sociologia urbana al Politecnico di Milano che illustrerà l’attività di educazione e informazione messa in campo dalla Centrale su questi temi.

Silvia Bonfanti, fisica e ricercatrice al Centro per la Complessità e i Biosistemi dell’Università di Milano presso il Dipartimento di Fisica, attraverso fotografie, racconti ed esperimenti live dimostrerà come le forme dell’acqua non siano solo formule fisiche ma anche opere di simmetria, arte e bellezza. L’utilizzo artistico di questo elemento nell’ambito dello spettacolo verrà affrontato da Claudia Cattai,responsabile della strategia e dello sviluppo del business per Balich Worldwide Shows, che parlerà dell’acqua come fonte d’ispirazione ed elemento artistico nel live entertainment. E, ancora, si parlerà di acqua, identità e migrazioni nella cultura visiva asiatica contemporanea con il critico d’arte Riccardo Contie di “diritto all’acqua” con il giornalista e geografo Emanuele Bompane la ricercatrice Mariarosa Iannelli.

La Sala Lettura, la Biblioteca e i Sotterranei della Villa ospiteranno installazioni artisticheimmersivedi grande impatto visivo e sonoro: l’installazione multimediale e interattiva di Collettivo Agata, attraverso la quale il pubblico potrà in prima persona sperimentare la generazione sonora che deriva dall’acqua, le installazioni audio video (curatela di OLO Creative Farm)Sorgente, con la rappresentazione virtuale di un pozzo che trascina l’osservatore nelle profondità delle viscere della terra e Fluide Visioni (curatela Mattia Amadori, Matteo Giudici, Marta Valpiana)un’attenta osservazione degli elementi che quotidianamente attraversano le grandi superfici acquatiche al tramonto e durante un temporale.

La Sala della Musica sarà, al contempo, scenario di un’originale mostra personale di fotografie subacquee di Pietro Formisinsieme alla presentazione del suo libro “Acqua, misteri del mondo sommerso” (Daniele Marson editore) dedicato a forme, colori, luci e comportamenti delle creature acquatiche. Da non perdere, sempre nella Sala della Musica, il progetto scultoreo di Gabriela Butti “Pyrosomes”(corpi di fuoco).

Con riferimento al mondo editoriale, grazie ad una partnership con la Feltrinelli di Como,nella Villa antica sarà presente un corner dedicato alle pubblicazioni più significative sul tema dell’acqua.

Previa prenotazione presso l’Infopoint in loco sarà, inoltre, possibile partecipare alle visite guidate alle Stanze di Luchino Visconticon Donatella Bonini, un’occasione speciale per ripercorrere la vita del grande regista interamente dedicata all’arte e al gusto del bello.Un viaggio tra i luoghi dove il regista di capolavori come Morte a Venezia e Il Gattopardo trascorse molte delle sue estati e che furono fonte di ispirazione per le scenografie di alcune sue opere.

Nel Parco secolare della Villa, all’ombra dei platani monumentali, si terranno brevi e intime conversazioni a contatto con la natura: si spazierà da Gudrun Dalla Via, autrice affermata di numerosi libri sulle terapie naturali e sull’efficacia dell’idroterapia ad Alberto Coretti, direttore della rivista Sirene Journalrealizzata con grandi pagine di carta riciclata; dal coinvolgente reading di Stefano Dragonecon la sua originale interpretazione del racconto Moby Dick alla testimonianza della scuola AcquaDive con gli istruttori di apnea e sub Luca Rossie Martina Capuzzo, per chiudere con l’Associazione Proteusche, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio ambientale del territorio, allestirà un percorso storico culturale nel parco della Villa con materiali e attrezzature legate alla pesca professionale per far scoprire le specie più caratteristiche che vivono nel lago di Como.

Valerio Giuglianodi Directa Plus (azienda fondata nel 2005 e segnalata da Legambiente come “Innovation Friend of the Environment”.) regalerà al pubblico un’esperienza immersiva sul tema della sostenibilità con una dimostrazione pratica sulle inaspettate proprietà del grafene per la pulizia dell’acqua. Verrà illustrato come il grafene (materiale che comporterà la più grossa rivoluzione tecnologica dei prossimi vent’anni) sia in grado di rimuovere qualsiasi tipo di idrocarburo dall’acqua con un’efficacia 5 volte superiore ai materiali usati convenzionalmente.

Ad arricchire il palinsesto della manifestazione numerosi laboratori creativi e non (alcuni già sold out): sessioni di water yogaper adulti e bambini tenuti dall’Associazione Soham, un laboratorio di bolle di sapone giganti con il Bollaio Matto, laboratori per bambini e ragazzi sulla tecnica artistica dell’acquarello, della pittura ad acqua e della Cianotipia (antica tecnica di stampa), a cura dell’Associazione Luminanda.

Al calar del sole fino a notte fonda, la kermesse vedrà il suo momento clousul suggestivo palco sull’acqua posizionato di fronte alla Darsena che offrirà al pubblico un’esperienza indimenticabile: si potrà, infatti, gustare il tramonto in riva al lago ascoltando suoni acquatici e ritmici del Collettivo La Foret con DJ Donut, vivere un magico spettacolo narrato di bolle di sapone, immergersi in un viaggio sonoro alla ricerca di una nuova coscienza dell’acqua con l’arpista Mar Azulaccompagnato da Josue Arias, fino a sperimentare – in chiave artistica e musicale – le principali forme dell’acqua che si trovano in natura con il progetto Stadi H diCucina Sonora (Pietro Spinelli), un pianista che unisce il classico al contemporaneo.

Con il buio la facciata fronte lago della Villa antica si tingerà di blu con effetti di luce che disegneranno suggestive onde in movimento e che condurranno lo spettatore in un emozionante“viaggio acquatico”.

“Nella storica cornice di Villa Erba e del suo bellissimo parco sulle rive del Lago di Como, abbiamo sviluppato il programma di una giornata legata al tema dell’acqua, costruendo delle conversazioni poetiche ma allo stesso tempo divulgative e scientifiche – dichiara Andrea Corti, responsabile della Direzione artistica per OLO creative farm. Lake Como Waves 2019 vuole essere l’inizio di un viaggio che parla di sostenibilità, ecologia e rapporto dell’uomo con la natura, per riflettere insieme sul presente e sul futuro della risorsa da cui traggono origine tutte le cose e che ha guidato lo sviluppo del tessuto sociale dell’uomo nel passato e continuerà a rappresentare un ruolo chiave per le generazioni future.”

“Siamo orgogliosi di essere riusciti a realizzare con OLO creative farm questo nuovo progetto culturale aperto alla città – dichiaraFilippo Arcioni, Presidente di Villa Erba S.p.A. Il Lake Como Waves mette al centro l’elemento identitario del nostro territorio, l’acqua e ne valorizza l’importanza declinata nelle sue più svariate forme artistiche e non. Questa manifestazione, come le Lake Como Film Nights che si sono appena concluse con oltre 2.000 presenze in due notti di grande cinema, si inserisce perfettamente nel nuovo programma culturale ‘La Cultura per Villa Erba’, il cui obiettivo è duplice: da un lato consentire alla comunità, con un calendario di eventi culturali, di immergersi nella straordinaria bellezza della Villa storica e del parco e, dall’altro, promuovere e sostenere, anche attraverso la cultura, il core business dell’international congress and exhibition center Villa Erba che è l’attività fieristico congressuale.

Il progetto è realizzato grazie al Comune di Cernobbio main partner dell’iniziativa, con il contributo di Intesa Sanpaolo e con il patrocinio di Utilitalia. Sono inoltre partner dell’evento Confservizi, ComoDepur e Chiarella, ai quali si aggiungono, in qualità di partner tecnici Caffè Milani, Gabel e C.I.A. (Como Imprenditori Alberghieri) per l’ospitalità.