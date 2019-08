Ritrova il cane sparito 8 anni fa: le emozionanti immagini del momento del ricongiungimento [FOTO]

Una storia a lieto fine, quella che lega Silvia al suo cane Maya, un piccolo chihuahua che 8 anni fa era sparito. Poi la scoperta, che ha dello straordinario: il ritrovamento a opera delle Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Latina che hanno chiamato Silvia e le hanno riconsegnato la sua fedele amica ben 8 anni dopo la sparizione.

“La speranza mette radici anche nella roccia…mai perderla! – scrivono le Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Latina sulla propria pagina Facebook raccontando la vicenda – Proprio quando meno ce lo aspettiamo, il nostro amato pet di cui non abbiamo più traccia riapparirà e ci farà un sacco di feste, come è accaduto oggi a Silvia e alla sua Maya.

Maya che prima si avvicina un po timorosa e diffidente, ma quando riconosce in Silvia che gli è di fronte la sua proprietaria, che non vede da ben 8 anni, la gioia di entrambe è incontenibile.. Ha invaso e commosso anche noi!

Una ricerca lunga 8 anni

“8 anni fa Silvia, torna a casa ma Maya non le viene incontro, Maya non c’è a farle le feste. È scappata? le è stata portata via? Maya è svanita nel nulla. Si cerca Maya ovunque, viene fatta denuncia di smarrimento ma di Maya nessuna traccia.”

“8 anni di silenzio . – raccontano le Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Latina – Due giorni fa Silvia riceve una telefonata dai nostri operatori in cui la informano di aver rinvenuto vagante il cane di sua proprietà. Silvia è incredula, non riesce a crederci, la sua Maya è ancora viva e sta per tornare da lei.



Grazie al microchip e a piccole indagini siamo riusciti a contattare Silvia, il legittimo proprietario, anche se non è stato facile – raccontano – in quanto il numero fornito anni fa al momento dell’iscrizione in anagrafe canina non era più attivo. Maya è stata messa subito in sicurezza e custodita in attesa del ricongiungimento, avvenuto oggi. Maya ritorna a casa con 8 anni in più, qualche pelo bianco sul musetto… ora avrà bisogno più che mai di cure, tranquillità e amore.. quell’amore DEI e PER i nostri pets che è per sempre!””

Le raccomandazioni delle Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Latina

“È importante ricordare a tutti i proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane, secondo la L.R. n°34/97 art.14, l’obbligo di segnalare al servizio veterinario dell’azienda ASL competente per territorio i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell’animale. Tale segnalazione – raccomandano – deve avvenire tempestivamente, con qualunque mezzo e deve essere confermata per iscritto entro quindici giorni dagli eventi sopraccitati. Un opportuno aggiornamento dei dati personali relativi ad indirizzo e numero di telefono da la possibilità di essere prontamente avvisati dalle autorità competenti. Chiunque viola tale articolo di legge è punito con sanzione amministrativa. Inoltre chi ritrova un cane, se non riscontra la presenza di una medaglietta e non è quindi possibile tentare di rintracciare subito il proprietario, ai sensi della legge n. 281/91, è obbligatorio denunciarne il ritrovamento a Vigili Urbani, Polizia, Carabinieri, etc. se omette di denunciarne il ritrovamento, decidendo di occuparsi dell’animale presso il proprio domicilio, potrebbe essere perseguito per appropriazione indebita.”

