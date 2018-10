Disastrosa alluvione nel Sud della Francia: 10 morti, 1.000 evacuati a Carcassonne [GALLERY]

1 /43 GUARDA le altre FOTOGALLERY

E’ attualmente di 10 morti il bilancio delle vittime del maltempo e delle inondazioni nel dipartimento meridionale francese dell’Aude, nella zona di Carcassonne: lo hanno reso noto le autorità locali, aggiungendo che vi sono 8 feriti gravi. Le forti piogge che hanno investito l’area hanno provocato una piena del fiume Aude a livelli “senza precedenti dal 1891”, quasi 7 metri.

Almeno un migliaio le persone evacuate dalle loro abitazioni. Sul posto circa 300 pompieri e 200 gendarmi per le operazioni di salvataggio e aiuto alle vittime colpite. Le violente piogge hanno causato l’interruzione di molte strade. Le autorità hanno spiegato che in una quindicina di comuni, nel nord dell’Aude, la situazione è “delicata“, mentre in altri 6 è “preoccupante“. Il fronte si trasferirà nel pomeriggio nel dipartimento di Herault, il cui capoluogo è Montpellier e in alcune zone si potrebbero accumulare 400 litri d’acqua per metro quadrato.

Sale a 35 il bilancio delle vittime provocate dal maltempo negli ultimi dieci giorni nel Mediterraneo, dalle tre vittime di Lamezia Terme ai 13 morti di Maiorca passando per i 2 della Costa Azzurra, i 2 in Sardegna e adesso il disastro francese a Carcassonne.