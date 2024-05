L’aurora polare colora il cielo del Parco dei Gessi Bolognesi di viola, blu e verde | FOTO

MeteoWeb

Lo spettacolo dell’aurora andato in scena la notte scorsa è stato probabilmente un evento unico nella vita per tantissime persone in Italia. Non solo per i semplici appassionati, che si sono ritrovati davanti agli occhi questa magnifica danza di luci nel cielo, ma anche per gli “addetti ai lavori”, anche loro stregati dall’eccezionalità dell’evento. Per esempio, Daria Guidetti, astrofisica e ricercatrice presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica, in un post sulla propria pagina Facebook ha scritto: “io aurore così non le ho viste nemmeno dalle Svalbard”.

Condividendo magnifiche foto scattate dal Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, Guidetti ha definito l’evento “uno spettacolo a occhio nudo”, aggiungendo che “ha poi iniziato a diminuire ma si è aggiunto del blu-viola e poi un pochino di verde”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.