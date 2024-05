L’aurora polare anche in Basilicata: incanto a Potenza e Stigliano | FOTO

MeteoWeb

Questa notte è avvenuta una delle tempeste geomagnetiche più forti degli ultimi anni, che ha spinto le aurore incredibilmente a sud nell’emisfero settentrionale, tanto che lo spettacolo di luci colorate nel cielo è stato visibile fino al Sud Italia e addirittura fino a Malta e Tunisia. Anche il Planetario Osservatorio Astronomico di Basilicata ha pubblicato sulla propria pagina Facebook le bellissime foto dell’aurora vista da Potenza.

Il Planetario ha anche spiegato il perché del colore rosso delle aurore avvistate alle nostre latitudini: “la causa principale sta nell’interazione dell’ossigeno ad altezze elevate, dalle basse latitudini come in Italia riusciamo a vedere bene le aurore della alta atmosfera. Il vento solare che causa le aurore interagisce a più livelli nell’atmosfera terrestre e con elementi diversi”. Poi l’invito per questa sera: “nella prossima notte guardando a Nord si potrebbe vedere ancora. Prendetevi del tempo e provate ad ammirare”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.