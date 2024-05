La più grande aurora polare dell’era moderna incanta il mondo: è arrivata in Messico, Tunisia e Nuova Zelanda!

MeteoWeb

L’aurora ha regalato spettacolo in tutto il mondo la scorsa notte mentre la tempesta geomagnetica più forte degli ultimi 21 anni ha colpito l’atmosfera terrestre, proprio come previsto. L’aurora boreale è stata visibile a sud fino alla Florida e al Sud Italia nell’emisfero settentrionale, mentre l’aurora australe è apparsa a nord fino alla Nuova Zelanda nell’emisfero meridionale. Quella di ieri notte è stata probabilmente la più grande aurora polare dell’era moderna, probabilmente dal 1932. Lo spettacolo di luci nel cielo era visibile a occhio nudo nelle principali città come Manchester, Londra e New York City, un evento davvero unico ed eccezionale.

La terza onda è arrivata intorno alle 3:00 del Regno Unito ed è stata più potente dell’onda che ha colpito in precedenza il Paese. In quel momento, la luminosità stava arrivando nel Regno Unito, tuttavia l’America ha potuto ammirare uno spettacolo incredibile con persino il Messico settentrionale che ha visto l’aurora!

Le aurore polari sono causate dal vento solare nello spazio – particelle cariche provenienti dal sole – che vengono accelerate lungo le linee di campo del campo magnetico terrestre. Si verificano nella ionosfera terrestre a centinaia di chilometri di altezza. Le luci verdi sono causate dalle particelle cariche che entrano in collisione con le molecole di ossigeno, mentre gli altri colori dipendono dalle molecole di azoto. Gran parte dell’Europa e del Nord America sono stati testimoni di aurore rosse e persino blu, che sono estremamente rare.

L’aurora ha generalmente una stagione, con l’aurora boreale generalmente visibile da settembre a marzo mentre l’aurora australe è generalmente osservabile da marzo a settembre. Tuttavia, ciò dipende semplicemente dai livelli di oscurità: in realtà si verificano tutto l’anno. Ciò raddoppia in questo momento poiché il sole raggiunge il “massimo solare”, il suo livello più alto di attività magnetica durante il suo ciclo solare di circa 11 anni.

Tuttavia, ciò che è accaduto la scorsa notte è stato il risultato di uno scenario insolito in cui diverse espulsioni di massa coronale – quando il materiale magnetico viene lanciato nello spazio in seguito alle eruzioni solari – non solo sono arrivate tutte in direzione della Terra, ma si sono combinate mentre viaggiavano. Questa cosiddetta “CME cannibale” ha causato una tempesta geomagnetica G5 – il livello più alto – la scorsa notte, poche ore prima di quanto previsto, con l’Europa che ha registrato un’attività molto elevata non appena è calato il buio.

Occhi ancora al cielo: lo spettacolo non è finito

La tempesta solare responsabile di questa aurora è ancora forte come lo era durante il picco. Sembra che si esaurirà quando arriverà l’oscurità stasera, ma c’è una piccola possibilità che duri. Dato che le manifestazioni potrebbero protrarsi per tutto il weekend, il consiglio è semplice: allontanarsi dall’inquinamento luminoso e alzare gli occhi al cielo per aver la possibilità di ammirare di nuovo lo spettacolo dell’aurora polare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.