Previsioni Meteo, riecco l’Anticiclone: tornano sole e caldo, temperature in forte aumento ma non è ancora Estate

1 /15 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Schiarite sempre più ampie sull’Italia e temperature in sensibile aumento tanto che alle 11:30 di stamattina avevamo già +28°C a Ferrara, +27°C a Trieste, +26°C a Torino, +25°C a Milano, Catania, Padova e Modena, +24°C a Roma, Foggia e Cosenza, +23°C a Napoli, Palermo, Bologna e Cagliari. Ancora qualche nube oscura il sole soprattutto al Sud, tra Puglia, Basilicata e Calabria, con deboli precipitazioni. Si tratta comunque di fenomeni residui che andranno a scemare già nelle prossime ore.

Nel pomeriggio odierno ci aspettiamo qualche temporale al Nord/Est, tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e lungo la dorsale appenninica dall’Emilia alla Calabria. Ma solo nelle zone interne, e saranno comunque fenomeni brevi e isolati. Si ripeteranno anche domani, specie all’estremo Nord/Est, sulle Dolomiti al confine con l’Austria, e al Centro tra Abruzzo, Lazio e Campania. Poca roba, nulla a che vedere con il maltempo dei giorni scorsi. Le schiarite saranno sempre più ampie e soprattutto le temperature in sensibile aumento.

Farà ancora più caldo nei giorni successivi, nel weekend e fino a fine mese (quindi anche la prossima settimana). Avremo picchi di oltre +30°C al Nord e oltre +35°C al Sud. Ma attenzione, non è ancora estate. E nei primi giorni di Giugno potremmo avere una nuova fase più fresca e instabile. Ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti meteo: continuate a seguirci su MeteoWeb! Intanto ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: