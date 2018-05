Il talentuoso Ruggiero Carli, nuovo pastry chef di Emporio Borsari

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Da IDB Group arrivano i talenti della pasticceria. Sarà il Pastry Chef Ruggiero Carli, Docente presso la celebre Scuola di Cucina e Pasticceria Etoile di Rossano Boscolo, a imprimere tecnica, innovazione e nuova linfa creativa a Industria Dolciaria Borsari, hub gioiello della Famiglia Muzzi.

Con la sua esperienza decennale, Carli darà un importante contributo allo sviluppo e adozione delle migliori tecniche di pasticceria, cioccolateria e gelateria nei negozi gestiti direttamente. Guiderà il team di pasticceri in un percorso di perfezionamento e creerà i migliori presupposti di crescita culturale dell’area pasticceria avvalorando l’area di ricerca e sviluppo aziendale che, va ricordato, è leader italiano nel mercato dei dolci da ricorrenza nel segmento premium. Un gruppo quindi motivato a consolidare la propria expertise nella gestione diretta di pasticcerie e ristoranti e a confermare la propensione all’eccellenza a partire dalla fondamentale cultura di prodotto sino all’insostituibile contributo e valore umano e professionale

“L’incontro con Andrea Muzzi, decisamente un visionario tra tutti i pasticceri prestati all’impresa non può che farmi enorme piacere, soprattutto perché il Gruppo IDB si presenta con una multidisciplinarietà tra retail, lievitati da ricorrenza e cioccolato sicuramente tra le più importanti d’Italia.- sostiene lo chef Ruggiero Carli e continua – Tradizione, evoluzione e innovazione sono le tre parole su cui ci siamo immediatamente riconosciuti e piaciuti. – e conclude – Sono certo che questo sodalizio professionale contribuirà a delineare un nuovo corso per l’azienda e i suoi concept store, il Gruppo ha una importantissima storia e la vocazione all’eccellenza sono indiscutibili.”

Ruggiero Carli, oggi maestro pasticcere del ristorante Emporio Borsari di Badia Polesine, ha avviato la propria formazione professionale all’età di 16 anni per poi perfezionarsi al Boscolo Etoile Academy, il primo laboratorio di specializzazione superiore d’Italia, dove ha avuto modo di apprendere l’arte della pasticceria affiancando Maestri del calibro di Emanuele Saracino e Angelo Musa.

L’esperienza di Carli prosegue in numerose pasticcerie da ristorazione e hotel d’Italia, tra cui il prestigioso 5 stelle lusso e 2 stelle Michelin Capri Palace in qualità di Chef de Partie. Specializzato in lievitati, cioccolato, torte monumentali, dessert da piatto, gelato e panificazione, lo chef patissier sviluppa inoltre la passione per la didattica contribuendo alla formazione e crescita professionale di oltre 200 allievi presso la Boscolo Etoile Academy.

Con gli storici marchi Muzzi Antica Pasticceria, Borsari Maestri Pasticceri, Giovanni Cova & C., Scar Pier, Bedetti e Golfetti, il Gruppo IDB presidia il mercato della pasticceria con la produzione diretta di oltre 1800 referenze e ben 150 diverse ricette sui lievitati da ricorrenza e specialità dolciarie. Grande attenzione viene posta alla gestione diretta dei quattro negozi (Milano, Badia Polesine, Falconara e la storica pasticceria di Foligno in prossimo rinnovamento) per proseguire un percorso volto alla massima qualità e alla continua innovazione.