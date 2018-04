UFO: dossier sugli ultimi avvistamenti in Italia e presenze aliene su Marte [FOTO]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

“Oggi, sabato 14 aprile 2018 a Manfredonia in provincia di Foggia, – si legge in un Comunicato Stampa – si svolgerà un convegno dal titolo “Marte – Ufo – Alieni. Quanti misteri”, ore 18,00 ed ingresso gratuito, che si preannuncia di un interesse notevolissimo. L’evento, molto importante, è in programma presso i locali dell’associazione culturale Progetti Futuri in via Traversa dei Baroni Cessa n. 8, Manfredonia. Per contatti rivolgersi al n. 391/4896937 oppure segreteria.progettifuturi@gmail.com. Ulteriori informazioni si possono anche trovare sul sito centroufologicomediterraneo.

Due relatori di ottimo livello – prosegue la nota – in quanto sempre in prima linea nella ricerca ufologica. Il dr. Angelo Carannante, Presidente e Fondatore del C.UFO.M., parlerà al pubblico degli ultimi sviluppi del dossier ufo di cui si parla diffusamente sui media, compresi ANSA e TG2. Come mai gli ufo sono così presenti sulle città italiane? Ci sono altre località interessate oltre a Genova, Cassola (Vicenza), Peschiera Borromeo (Milano) e Cosenza?

Il massimo esponente del C.UFO.M. mostrerà immagini anche inedite di avvistamenti mai pubblicati e spiegherà le ragioni per cui gli ultimi ufo files sono diventati così virali: ad esempio il solo avvistamento di Genova di febbraio 2018 ha totalizzato al momento quasi 40.000 visualizzazioni su CUFOMTV di youtube in soli due giorni. Tra le località su cui sono i n corso le indagini per i nuovi casi c’è anche Spinazzola, proprio i n Puglia.

L’altro nome eccellente del pomeriggio pugliese, è l’ing. Ennio Piccaluga, proprio un pugliese, giornalista, scrittore e presidente onorario del C.UFO.M.. Egli ha scritto due libri, su misteriose presenze intelligenti su Marte, venduti in migliaia e migliaia di copie ed apprezzati in tutto il mondo: Ossimoro Marte e Ritorno su Lahmu di cui in sala saranno disponibili copie con firma autografa.

Piccaluga è stato ospite in diverse emittenti televisive e radiofoniche, una delle quali nella nota trasmissione Voyager, su Rai Due, con la compianta grande astronoma Margherita Hack. Ben undici anni or sono, nel 2007, ha dimostrato con tanto di calcoli nero su bianco, che su Marte c’è acqua sia pure salata. L’appuntamento – conclude la nota stampa – si preannuncia dunque oltremodo intrigante. Vista la prevedibile grande affluenza di pubblico (ad esempio in un recente convegno a Rho con i due relatori, erano presenti in sala 400 persone), si raccomanda di raggiungere la sala convegni con congruo anticipo. Gli ufo voleranno alto su Mafredonia.”