Maltempo Lombardia, bufera di neve a Madesimo: chiusa la SS36

A causa di una bufera di neve attualmente in corso, la strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, dal km 140,700 al km 149,000, a Madesimo (SO). Lo rende noto l’Anas, società del Gruppo FS Italiane, che raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” e’ raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.