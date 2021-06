Maltempo Lombardia, allagamenti nel Varesotto: bus bloccato nell’acqua a Busto Arsizio, passeggeri salvati sui gommoni [FOTO e VIDEO]

Il maltempo che oggi ha colpito il Varesotto ha provocato degli allagamenti. Particolarmente critica la situazione a Busto Arsizio, dove le strade si sono allagate a causa della pioggia. Un autobus è rimasto bloccato in oltre un metro d’acqua e per mettere in salvo i passeggeri, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire con i gommoni, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Non si registrano feriti.

Diverse le segnalazioni a vigili del fuoco per allagamenti in tutta la provincia di Varese.

Anche Roma oggi è stata messa in ginocchio da un violento nubifragio che ha prodotto allagamenti diffusi.

