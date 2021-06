Caldo, giornata di fuoco in Calabria: +40°C a Catanzaro, Cosenza e Crotone ma il record è nel cuore dell’Aspromonte

Giornata rovente oggi in Calabria, con temperature elevatissime in tutto il territorio regionale. Come raramente accade, tutte le principali città hanno raggiunto valori elevatissimi con +40°C a Catanzaro, Cosenza e Crotone, +39°C a Corigliano Calabro e Lamezia Terme, +38°C a Vibo Valentia e +37°C a Reggio Calabria, la più meridionale che ha beneficiato dell’effetto del mare mantenendosi un po’ più in basso rispetto al clima infernale delle zone interne.

Ma la località più calda è Platì, il paese che sorge a 300 metri di altitudine sul livello del mare nel cuore dell’Aspromonte: qui la temperatura ha raggiunto i +42°C, superando di un soffio varie località della “solita” Valle del Crati che hanno raggiunto i +41°C.

Il picco del caldo, però, deve ancora iniziare. Le giornate peggiori saranno domani, Mercoledì 23, e dopodomani, Giovedì 24 quando varie località calabresi potranno raggiungere addirittura i +45°C. Farà molto caldo anche nelle ore notturne: già la scorsa notte Catanzaro s’è fermata a una clamorosa temperatura minima di +30°C, risultando la città più calda d’Europa. Nei prossimi due giorni rischiamo temperature ancora peggiori anche nei valori minimi.

Ecco, intanto, le temperature massime più elevate di oggi in Calabria: