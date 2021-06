Coronavirus, il bollettino di oggi: 63 morti e 1.255 nuovi casi, il tasso di positività crolla allo 0,6%

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 63 morti, 53.074 guariti e 1.255 nuovi casi su 212.112 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,59% dei tamponi effettuati, in calo rispetto al dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (200), Lombardia (182) e Puglia (169). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.247.032 casi totali

127.101 morti

4.014.025 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 105.906 così suddivisi:

3.333 (-132) ricoverati in ospedale ( 3,15% )

( ) 504 ( -32) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,47% )

( ) 102.069 (-51.720) in isolamento domiciliare ( 96,38% )

La Regione Campania ha fornito oggi la comunicazione di 48.087 cittadini, fino a ieri conteggiati tra i positivi in “isolamento domiciliare“, che da oggi risultano tra i guariti. Sono persone guarite nei mesi scorsi e, per un errore di calcolo, mai conteggiate correttamente in precedenza. Ancora oggi in altre tre Regioni del Sud (Sardegna, Calabria e Basilicata) c’è un numero enorme (oltre 22.000) di persone considerate positive in “isolamento domiciliare“, di cui gran parte certamente già guariti da settimane o da mesi. Si attende la corretta comunicazione anche di questo dato per avere un reale quadro delle persone attualmente positive, che sono in realtà molte meno rispetto alle 105.906 attualmente fornite dal bollettino.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: