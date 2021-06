Coronavirus, la situazione è sempre più confortante: oggi 14 morti e solo 389 nuovi casi, il tasso di positività rimane stabile allo 0,5%. Il bollettino odierno

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 14 morti, 2.839 guariti e 389 nuovi casi su 75.861 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,51% dei tamponi effettuati, in linea con il dato di ieri. I nuovi casi registrati oggi non erano così pochi dal 17 agosto 2020. La Campania ha comunicato 14 morti relativi al periodo aprile-maggio 2021, quindi il computo totale comunicato dal Ministero della Salute è di 28 morti, ma sono solo 14 quelli relativi alla giornata odierna. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (84), Lazio (52) e Campania (48).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.258.456 casi totali

127.500 morti

4.076.274 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 54.682 così suddivisi:

1.723 (-20) ricoverati in ospedale ( 3,15% )

( ) 289 ( -5) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,53% )

( ) 52.670 (-2.455) in isolamento domiciliare ( 96,32% )

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: