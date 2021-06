Coronavirus, il punto della situazione: il virus non circola più in Italia, contagio spento dall’estate. Vaccinato il 30% degli over 12

Grazie ai dati elaborati da Luca Fusaro, possiamo fare il punto della situazione ad oggi della pandemia del nuovo Coronavirus che da ormai un anno e mezzo sta interessando il nostro Paese. Con le vaccinazioni di ieri, abbiamo superato il 30% di cittadini over 12 anni che hanno completato il ciclo vaccinale, mentre se aggiungiamo anche quelli che hanno ricevuto almeno la prima dose arriviamo al 57% di vaccinati. Questa percentuale è molto alta tra gli anziani: è vaccinato il 30% dei cinquantenni, il 41% dei sessantenni, il 48% dei settantenni e l’86% degli ultraottantenni, mentre hanno ricevuto almeno la prima dose il 67% dei cinquantenni, il 76% dei sessantenni, l’85% dei settantenni e il 93% degli ultraottantenni.

L’andamento delle vaccinazioni è piuttosto omogeneo tra le varie Regioni: Da un punto di vista epidemiologico, invece, è evidente come l’estate abbia “spento” il contagio, esattamente come già accaduto un anno fa. La situazione sta continuando a migliorare nonostante le continue riaperture, le zone bianche, l’allentamento delle misure restrittive, la mobilità e la socialità ritrovata. Il virus non circola più sul territorio nazionale, come dimostra il dato del tasso di positività ai tamponi ormai stabilmente inferiore allo 0,6%. Le probabilità si contagiarsi oggi in Italia sono bassissime: