Coronavirus, la Cina annuncia: “Abbiamo raggiunto il primo target, vaccinato il 40% della popolazione”

La Cina ha annunciato – per mezzo dell’emittente televisiva statale China Central Television – di avere raggiunto il target del 40% della popolazione vaccinata contro il nuovo Coronavirus in linea con le previsioni, cioè entro la fine di giugno.

Il gigante asiatico ha reso noto di avere raggiunto il traguardo di 1,12 miliardi di dosi di vaccino somministrate e di 630 milioni di persone immunizzate, su una popolazione di 1,411 miliardi di persone.

“Oltre il 40% del totale della popolazione è stata vaccinata. E’ un importante passo avanti per raggiungere l’immunità di massa,” ha sottolineato la CCTV.

Il prossimo obiettivo è il 70% del totale della popolazione vaccinata entro la fine del 2021.