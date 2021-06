Covid-19, brutte notizie dall’Inghilterra: 19 morti con variante Delta erano già vaccinati

Nella sola Inghilterra finora sono morte in totale 42 persone per la variante Delta del Covid-19 (cioè quella indiana) e di queste 12 avevano ricevuto doppia dose di vaccino da almeno 14 giorni. Quanto agli altri, 23 non erano vaccinati e 7 avevano ricevuto la prima dose da almeno 21 giorni. I dati sono pubblicati da Public Health England (Phe) citati dal Guardian, che conferma anche che il 90% dei nuovi casi in Inghilterra sia dovuto alla mutazione Delta, che mostra un tasso di diffusione più elevato del 60% in ambito familiare rispetto alla variante Alfa. Secondo lo studio della Public Health England, nel Regno Unito sono stati rilevati 42.323 casi (contro i 29.892 di una settimana fa) della variante individuata per la prima volta in India, dove rappresenta oltre il 90% dei nuovi casi.

Lo studio sta facendo discutere nel Regno Unito, dove i media lo stanno rilanciando con enfasi e la popolazione è nuovamente piombata in uno stato d’ansia e preoccupazione, in quanto questi numeri metterebbero in discussione l’effettiva validità del vaccino.