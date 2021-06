Maltempo Piemonte: devastanti grandinate tra Biellese e Torinese, Ciriè ricoperta di bianco. Fulmine colpisce il Tribunale di Biella [FOTO e VIDEO]

Anche oggi, forti temporali pomeridiani si sono abbattuti sul Piemonte, provocando violente grandinate e danni. Una linea temporalesca si è estesa dal Vercellese all’alto Cuneese, passando per il Torinese e l’Astigiano.

Nel Torinese, si sono verificate le grandinate più devastanti: come a Ciriè, dove le strade sono state ricoperte da uno spesso strato di bianco (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Ma sono tante le località colpite dalla grandine. Gravi danni ai vigneti a Viverone (Torino) per la forte grandinata.

Un forte temporale si è abbattuto anche sul Biellese. Un fulmine ha colpito il Tribunale di Biella mettendo fuori uso il sistema antincendio. Per precauzione i Vigili del Fuoco hanno evacuato l’intero edificio e si sono occupati di mettere in sicurezza l’impianto. Sul posto sono intervenute anche le volanti della Polizia di Stato.

Forti temporali si stanno abbattendo anche sulla Lombardia, i più intensi dei quali sono in atto in provincia di Lecco. Secondo i dati aggiornati alle ore 19:15, sono caduti 24mm di pioggia a Rovagnate, 21mm a Santa Maria Hoè, 19mm a Perego.

