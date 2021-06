Etna di nuovo in eruzione: intensa fontana di lava ed esplosioni dal cratere di Sud-Est, nube di cenere alta 10km [LIVE]

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che “è in atto al Cratere di Sud-Est una fontana di lava” dell’Etna. “L’attività esplosiva è accompagnata da due flussi lavici, uno in direzione SW ed un secondo nella parte sud occidentale del Cratere di Sud-Est. Sulla base del modello previsionale, la nube eruttiva si disperde in direzione Sud-Est. Al momento, l’altezza della colonna eruttiva ha raggiunto circa 10 km a.s.l.”.

“Alle ore 14.40 UTC l’ampiezza del tremore vulcanico è su valori alti con andamento in crescita. L’ultima localizzazione del tremore, alle ore 13.45 UTC, risulta in prossimità del Cratere di Sud-Est ad una profondità di circa 3,0 km s.l.m. . Il numero degli eventi infrasonici negli ultimi 10 minuti, alle ore 14.26 UTC, è alto. Allo stato attuale si osservano deboli variazioni nei segnali delle reti clinometriche; nessuna variazione è osservabile sui segnali della rete GNSS”, conclude l’INGV.