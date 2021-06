Maltempo, forti temporali in varie zone del Piemonte: violento nubifragio con raffiche di vento fino a 70km/h a Torino, allagamenti [FOTO e VIDEO]

Forti temporali stanno colpendo alcune zone del Piemonte. I più intensi si stanno verificando tra Torinese e Biellese. Un violento nubifragio si è abbattuto su Torino, con raffiche di vento fino a 70km/h e grandine (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Pioggia e raffiche di vento stanno interessando, in particolare in quartieri Vanchiglia e Barriera di Milano, nella zona nord della città. Segnalati disagi alla viabilità causati da allagamenti in corso Novara. Alle 18:20, sulla città sono caduti 60mm di pioggia. Il temporale si è poi esteso in altri quartieri, ma, al momento, con minore intensità.

Ancora colpita la zona del Canavese, già lasciata in ginocchio dal maltempo dei giorni scorsi. Un temporale ha provocato un nubifragio e una grandinata a Favria, dove si va verso lo stato di calamità a causa degli eventi meteorologici che hanno colpito la località nel weekend.

