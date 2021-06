Il Meteo in Veneto: spazi di sereno e locali precipitazioni pomeridiane in montagna

“La persistenza di un promontorio anticiclonico, che si protende da sud, porta sul Veneto un periodo caldo con prevalenza degli spazi di sereno a fronte di alcuni temporanei annuvolamenti e possibili locali precipitazioni più che altro di pomeriggio in montagna; una lieve ondulazione ciclonica è attesa per la seconda parte di domenica, associata ad un temporaneo aumento dell’instabilità con probabili temporali anche su parte della pianura“: sono le previsioni meteo per i prossimi giorni, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi residua variabilità, con spazi di sereno via via più ampi e addensamenti nuvolosi, che sulle zone montane e localmente su quelle pedemontane potranno dar luogo ad alcune precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Domani prevarranno ampi spazi di sereno, a fronte di qualche nube sparsa soprattutto in montagna nel pomeriggio.

Precipitazioni: Qualche rovescio o temporale più che altro nel pomeriggio, con probabilità bassa (5-25%) in montagna e nulla o molto bassa (0-5%) altrove.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime aumenteranno.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, deboli sulle Dolomiti e moderati sulle Prealpi; altrove deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi dai quadranti orientali nel pomeriggio su zone meridionali e costiere.

Mare: Da quasi calmo a calmo.

Domenica 20 variabilità, con cielo fino al mattino poco nuvoloso, per il resto spazi di sereno alternati ad addensamenti cumuliformi più diffusi sulle zone interne.

Precipitazioni: Generalmente assenti fino al mattino e poi probabilità complessivamente in aumento fino a medio-alta (50-75%), per rovesci e temporali sparsi più che altro sulle zone interne in particolare da fine pomeriggio.

Temperature: Prevarrà un aumento, salvo qualche locale lieve controtendenza in montagna.

Venti: In quota sud-occidentali, sulle Dolomiti da moderati a tesi e sulle Prealpi da tesi a temporaneamente forti; altrove fino al mattino deboli con direzione variabile, poi moderati rinforzi sparsi dai quadranti orientali più che altro in pianura.

Mare: Da calmo a quasi calmo, anche poco mosso verso sera il settore meridionale.

Lunedi 21 cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, da poco a parzialmente nuvoloso in montagna ove agli iniziali ampi spazi di sereno seguiranno addensamenti sparsi associati alla possibilità di qualche locale precipitazione a prevalente carattere di rovescio o temporale; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale; temperature massime stazionarie o in lieve aumento su bassa pianura e costa, in diminuzione altrove.

Martedì 22 cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della pianura, da poco a parzialmente nuvoloso in montagna e su parte delle zone pedemontane ove agli iniziali ampi spazi di sereno seguiranno addensamenti sparsi associati alla possibilità di qualche locale precipitazione a prevalente carattere di rovescio o temporale; le temperature subiranno variazioni modeste, tra cui più di qualche lieve diminuzione.