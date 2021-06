Incendi e vento forte in Sardegna: numerosi roghi sull’isola, evacuazioni a Oristano

Sono stati circa una quindicina gli incendi divampati nella giornata di ieri in Sardegna: tra le situazioni maggiormente critiche quella di Terralba (Oristano), dove un rogo scoppiato in serata in un terreno pieno di erbacce ha minacciato per ore alcune villette a schiera. In pochi minuti il forte vento ha alimentato le fiamme spingendole a ridosso delle abitazioni. Sul posto vigili del fuoco, squadre della protezione civile, polizia locale e agenti della Forestale. In via precauzionale alcuni residenti sono stati evacuati, altri sono stati invitati a non lasciare le abitazioni per non intralciare le operazioni di spegnimento. Grazie al cambio di direzione del vento, l’incendio è stato domato, dopo un intervento durato diverse ore.