La Cina ammette: incidente alla centrale nucleare di Taishan, ma non ci sono rischi

Le autorità cinesi hanno ammesso un aumento di radioattività nell’area della centrale nucleare di Taishan, nel Guangdong, precisando però che è “nell’intervallo consentito” per le centrali nucleari e “non vi è problema di dispersione radioattiva nell’ambiente“.

Con una nota congiunta, il Ministero dell’Ambiente e l’Amministrazione nazionale per la sicurezza nucleare hanno quindi ammesso esistenza di criticità, spiegando però che l’aumento di radioattività è dovuto a 5 barre di combustibile danneggiate, secondo un “fenomeno comune” privo di rischi.

Le barre di combustibile contengono pellet di uranio e forniscono energia nel nucleo di un reattore nucleare.

“A causa dell’influenza di fattori incontrollabili su produzione, trasporto, carico e altri collegamenti, è inevitabile una piccola quantità di danni alle barre di combustibile,” è stato sottolineato.

La CNN aveva riferito lunedì di una possibile “perdita” nell’impianto situato nel sud della Cina, che ha gli unici reattori EPR ad essere entrati in servizio nel mondo: la tecnologia, progettata per offrire maggiore potenza e sicurezza, si presenta come il fiore all’occhiello dell’industria nucleare francese e una vetrina per EDF. Pechino aveva finora affermato che i livelli di radioattività intorno all’impianto erano normali.