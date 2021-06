Meteo, prima tempesta tropicale della stagione si abbatte sugli USA: “Claudette” porta piogge torrenziali e tornado nella Costa del Golfo [FOTO]

La tempesta tropicale Claudette è il primo sistema tropicale a cui è stato assegnato un nome nella stagione degli uragani atlantici 2021 a colpire direttamente gli Stati Uniti. Claudette ha scaricato piogge torrenziali sulla Costa del Golfo dalla Louisiana alla Florida, innescando alluvioni lampo e tornado lungo la sua traiettoria verso nord-est (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Diverse allerte per tornado sono state emesse oggi in parti dell’Alabama meridionale e della Florida Panhandle.

Dopo essersi spinto verso la Costa del Golfo centrale nella giornata di venerdì 18 giugno, in un insolito colpo di scena, il sistema è evoluto nella tempesta tropicale Claudette quando si trovava sulla Louisiana sudorientale nella mattina di oggi, sabato 19 giugno. Nel momento in cui la tempesta ha ricevuto un nome, aveva venti massimi di 72km/h.

Dopo aver scaricato piogge torrenziali a nord di Lake Pontchartrain, in Louisiana, e lungo la costa del Mississippi, la tempesta ha inondato la Florida Panhandle e una grande fascia dell’Alabama. Anche parti del Mississippi interno e della Georgia sono state colpite dalle forti piogge di Claudette. A Slidell, in Louisiana, le strade sono state inondate dall’acqua, così come alcuni quartieri, bloccando decine di veicoli. I soccorritori hanno dovuto salvare tante persone dalle auto in panne.

La tempesta tropicale ha anche provocato diversi tornado nell’area. Danni sono stati riportati a East Brewton (Alabama) a causa di un possibile tornado che ha ribaltato una roulotte. Danneggiate 30-40 strutture e ferite 3 persone. A Pace, in Florida, un possibile tornado ha divelto i tetti di due case e danneggiato almeno altre 3. Non si registrano feriti.

Un camion ha colpito diversi pali della luce e si è ribaltato a causa del maltempo, in Florida. I detriti dell’incidente, incluso un palo della luce, si sono trasformati in proiettili e hanno colpito un SUV in transito. Secondo il report dell’incidente, in quel momento il vento soffiava con raffiche fino a quasi 140km/h nell’area. Nella contea di Escambia, in Florida, si sono registrate pesanti inondazioni che hanno bloccato molte auto.

Claudette ha lasciato decine di migliaia di persone senza energia elettrica, avendo abbattuto alberi e linee elettriche, e alcuni voli sono stati cancellati o ritardati al Pensacola International Airport, in Florida. Secondo le previsioni, Claudette potrebbe scaricare 120-250mm di pioggia.

Claudette dovrebbe trasformarsi in una depressione tropicale nelle prossime ore. Si tratta della terza tempesta tropicale a formarsi nell’Atlantico nella stagione degli uragani 2021, dopo Ana a maggio e Bill ad inizio giugno.