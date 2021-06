Maltempo in Calabria: Presila Catanzarese bersagliata da pioggia e grandine, danni e disagi da Gimigliano a Fossato Serralta

La Presila Catanzarese è stata colpita nelle scorse ore da un’intensa ondata di maltempo, con piogge intense e forti grandinate.

Molti i disagi causati segnalati a Nord di Catanzaro, in particolare a Gimigliano, Fossato Serralta, Taverna e Tiriolo.

Una violenta grandinata, con chicchi di grandi dimensioni, si è abbattuta sulle colture dell’area e creato non pochi danni.

Oggi sarà l’ultimo giorno con temporali un po’ più estesi sulle regioni meridionali, poi la fase instabile si attenuerà nel prosieguo del weekend. Secondo le previsioni meteo, le correnti settentrionali un po’ più fresche in quota, che hanno caratterizzato tutta la settimana arrecando instabilità diffusa e anche estesa, soprattutto nella prima parte, verranno progressivamente deviate verso l’Est Europa da un’alta pressione in avanzamento deciso dai settori occidentali del bacino verso quelli centrali e l’Italia. Già oggi il tempo sarà stabile e in prevalenza soleggiato al Centro/Nord, salvo qualche addensamento con disturbi decisamente isolati in prossimità di qualche rilievo, ed entro domani il bel tempo soleggiato raggiungerà un po’ tutta l’Italia.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: