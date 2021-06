Meteo, le temperature massime di oggi: domenica di fuoco, picchi di +42°C in Puglia, +40/41°C tra Sardegna e Sicilia

In corso la prima grande ondata di caldo dell’estate 2021 in Italia. Nonostante le temperature odierne siano state elevate, sono comunque le più basse dei prossimi 8-9 giorni in tutte le regioni del Sud.

Domani, nel giorno del solstizio d’estate, la colonnina di mercurio crescerà ancora di qualche grado nel meridione.

Di seguito le temperature massime registrate oggi, 20 Giugno 2021, in alcune località italiane: