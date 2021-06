Meteo, feroce ondata di caldo demolisce record negli USA occidentali: +44°C a Portland, temperatura più alta mai registrata in Canada con +46°C

Intensa, prolungata, da record, senza precedenti, pericolosa. Sono i tanti aggettivi utilizzati dal Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) degli Stati Uniti per descrivere l’ondata di caldo che sta interessando il Nord-Ovest del Paese e parte del Canada. Le temperature sono salite ben oltre i +40°C, stabilendo nuovi record in località non abituate a questo caldo estremo.

Portland (Oregon) ha raggiunto +44,4°C ieri, domenica 27 giugno, battendo il record di temperatura di tutti i tempi di +42,2°C, stabilito solo il giorno prima. È bene notare che la città, a fine giugno, normalmente sperimenta temperature di +24-27°C, quindi i valori di questi giorni sono di 20°C sopra la norma. Anche Salem, capitale dell’Oregon, ha registrato la più alta temperatura della sua storia ieri: +44,4°C. A Eugene (Oregon) si sono toccati +43,3°C, che hanno superato il precedente record di tutti i tempi (+42,2°C). Nuovo record di +45°C a Roseburg (battuti i +42,8°C stabiliti nel 1946 e nel 2020)

A Seattle (Washington) sono stati registrati +40°C. Secondo l’NWS, si tratta di un nuovo record di tutti i tempi per la città, conosciuta meglio per la pioggia che per il caldo. Inoltre, è stata la prima volta in cui l’area ha registrato due giorni consecutivi con temperature oltre i +38°C da quando sono iniziate le registrazioni nel 1894. Nuovi record stabiliti anche a Shelton con +41,7°C, ad Olympia con +40,6°C, a Hoquiam con +39,4°C, a Port Angeles con +36,1°C.

Si sono verificati anche alcuni blackout. Nel pomeriggio di domenica 27 giugno, circa 3.000 clienti sono rimasti al buio nell’area metropolitana di Portland, mentre 3.400 clienti sono stati colpiti nell’area metropolitana di Seattle.

Il caldo estremo si è esteso anche nel Canada occidentale, dove sono in vigore allerte per il caldo. A Lytton, nella British Columbia, la temperatura ha raggiunto +46,1°C nel pomeriggio di ieri: è la temperatura più alta di tutti i tempi registrata in Canada (il record precedente era di +45°C, stabilito nel Saskatchewan nel 1937). Numerosi record di temperatura giornaliera sono stati battuti nella British Columbia, che si trova direttamente a nord dello stato americano di Washington. Registrati anche: +44,8°C a Lillooet, +44,3°C a Ashcroft, +44°C a Kamloops, +42,5°C a Pemberton, +42,3°C a Warfield, +42,2°C al Cultus Lake e a Merritt. Nella città costiera di Vancouver, la temperatura ha raggiunto +31°C il 27 giugno.

Le temperature sono attese in ulteriore aumento nella giornata di oggi, lunedì 28 giugno.