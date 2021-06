Previsioni Meteo, super caldo fino a fine mese ma a Luglio cambia tutto: forte maltempo e temperature in picchiata

L’Italia sta vivendo una grande ondata di caldo africano: oggi le temperature hanno superato i +40°C per il sesto giorno consecutivo, e dopo una breve tregua nel weekend, da Lunedì 28 Giugno inizierà una nuova ondata di calore proveniente dal Sahara che riporterà subito i valori termici su livelli estremi, per tutta la prima parte della prossima settimana. Il super caldo durerà almeno fino a fine mese, prolungandosi fino a Giovedì 1 Luglio al Sud e fino a Venerdì 2 in Sicilia. Ma proprio nei primi giorni del mese di Luglio la situazione meteo cambierà in tutta l’area Euro-Mediterranea, capovolgendosi sull’Italia: dopo un lungo periodo di gran caldo, infatti, inizierà un altrettanto lungo periodo di freddo anomalo e forte maltempo in piena estate.

I primi fenomeni estremi già in settimana colpiranno il Nord, con violenti temporali sull’arco alpino e via via in estensione alla pianura Padana tra 1 e 2 Luglio. Ma dal prossimo weekend (Sabato 3 e Domenica 4 Luglio) il maltempo si estenderà anche al Centro/Sud, con forti temporali e temperature in picchiata. Fenomeni meteo estremi che persisteranno anche la settimana successiva, tra 5 e 11 Luglio. Le temperature scenderanno abbondantemente sotto le medie del periodo, tanto che nelle principali città del Sud, quelle che in questi giorni hanno superato i +40°C, avremo minime inferiori ai +20°C e massime inferiori ai +28°C. In Puglia si verificheranno i fenomeni più violenti, a causa di sbalzi termici estremi: il gran caldo di questi giorni sta accumulando enormi quantità di energia nei bassi strati dell’atmosfera e la temperatura del mare è già aumentata su valori di fine estate nelle acque intorno all’Italia, quindi dobbiamo aspettarci trombe d’aria anche molto violente, forti grandinate, venti impetuosi e bombe d’acqua che determineranno alluvioni lampo. Le previsioni meteo, quindi, diventeranno fondamentali per organizzare le proprie attività all’aperto in sicurezza, prevenendo eventuali gravi conseguenze provocate da fenomeni meteorologici inattesi nel cuore dell’estate, ma ampiamente prevedibili grazie alle stesse previsioni. Continuate a seguirci su MeteoWeb per i dettagli di allerte e previsioni che pubblicheremo quotidianamente nei nostri bollettini sempre aggiornati.