Previsioni Meteo: anche oggi caldo e stabilità prevalente, ma attenzione a forti temporali in alcune regioni

La pressione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia continua a essere su valori medi sia al suolo che in quota, tuttavia, come da previsioni meteo, in media Troposfera continuano infiltrazioni di aria fresca le quali, stante anche un lieve aumento delle temperature alle basse quote, incentiveranno una più diffusa instabilità convettiva. Il contesto generale, dunque, continua a essere sostanzialmente stabile ed estivo sulla gran parte delle regioni, tuttavia con diverse aree alle prese con nubi e anche più temporali. Dopo i fenomeni temporaleschi anche forti che nelle ultime ore hanno colpito l’Alto Adige, in queste ore mattutine, una linea instabile in un flusso di correnti nordoccidentali in quota, sta transitando sul medio-alto Adriatico arrecando rovesci e temporali anche forti sulle Marche, soprattutto sul Maceratese, e locali rovesci anche tra il Polesine, la riviera romagnola e poi verso l’Abruzzo orientale.

Temporali forti anche in mare largo, di fronte alle coste di Senigallia. Sul resto del paese, tempo stabile e anche ampiamente soleggiato, salvo una diffusa parziale nuvolosità o nubi irregolari tra Toscana, Ovest Lazio, Nord Appennino, settori alpini e al Nordest, occasionalmente su Est Palermitano, in Sicilia, e sulla Sardegna. Per le ore pomeridiane, l’instabilità continuerà, in particolare sui settori appenninici centrali, tra Umbria, Est Lazio, Ovest Abruzzo, anche sui rilievi molisani, della Campania interna e giù fino alla Lucania, Nord Calabria. Temporali più intensi sono attesi tra Lazio e Abruzzo, anche su Isernino, su Ovest Molise e sui Rilievi del Matese, verso il Nord Campania, fenomeni più irregolari e mediamente più deboli altrove in Appennino. Temporali diffusi, infine, sui rilievi alpini e prealpini, soprattutto tra Alto Adige e alto Veneto e poi su Ovest, Nord Piemonte e sulla Valle d’Aosta. Bel tempo prevalente sul resto dei settori. In serata migliorerà ovunque. Sotto l’aspetto termico, non sono attese grosse variazioni rispetto a ieri, o al più un aumento locale di 1/2°C, con temperature piuttosto calde, estive e valori massimi mediamente compresi tra +27 e +32°C in pianura, fino a punte di +33/+35°C su diversi settori, anche qualche punta estrema verso i +36/+37°C in Sardegna.