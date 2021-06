Meteo Piemonte, rischio di forti temporali anche oggi: il nubifragio di ieri ha scaricato 69mm di pioggia in un’ora a Torino

Mentre il Centro-Sud dell’Italia è alle prese con una feroce ondata di caldo in risalita dall’Africa, il settore nord-occidentale del Paese subisce le influenze di correnti umide provenienti dalla Penisola Iberica, in grado di produrre instabilità. È così che ieri un violento nubifragio si è abbattuto su Torino, con grandine e forte vento, provocando allagamenti. In un’ora, tra le 17:30 e le 18:30, sul capoluogo piemontese sono caduti 69mm di pioggia, 87mm nell’intera giornata.

Anche oggi, in Piemonte, resta il rischio di forti temporali. La ripresa dell’attività temporalesca – informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – è prevista nel pomeriggio, a partire dai rilievi e poi anche nelle zone di pianura. Rinforzo dei venti da sud nelle province di Asti e Alessandria.